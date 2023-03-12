«Второй раз предупреждать не стану – полетят головы»: Текслер поручил немедленно обследовать крыши после смерти ребенка от схода снега

Губернатор резко заявил, что в случае бездействия у чиновников и коммунальщиков «полетят головы». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам и коммунальщикам без промедления обследовать крыши зданий на предмет схода снега и льда. Сделать такое распоряжение главу региона подтолкнули «два вопиющих случая». Речь о гибели школьника в селе Фершампенуаз от снежной глыбы, упавшей на него с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса, и пострадавшем от схода снега полуторагодовалом ребенке в Магнитогорске.

Губернатор поручил провести служебные проверки и подчеркнул, что «виновные обязательно понесут наказание». Также в телеграм-канале глава региона резко высказался, призвав ответственных исключить повторение таких трагедий.

– Еще одно поручение главам и ответственным коммунальным службам. Нужно немедленно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов. Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану – полетят головы, – отрезал Алексей Текслер.

Вдобавок он призвал жителей сообщать о недоработках и пообещал реагировать на жалобы относительно опасных крыш.

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