Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 марта 2023 9:17

«Второй раз предупреждать не стану – полетят головы»: Текслер поручил немедленно обследовать крыши после смерти ребенка от схода снега

Губернатор Текслер потребовал немедленно обследовать крыши после смертельного ЧП со сходом снега на ребенка
Ильдар САУДАБАЕВ
Губернатор резко заявил, что в случае бездействия у чиновников и коммунальщиков «полетят головы».

Губернатор резко заявил, что в случае бездействия у чиновников и коммунальщиков «полетят головы».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам и коммунальщикам без промедления обследовать крыши зданий на предмет схода снега и льда. Сделать такое распоряжение главу региона подтолкнули «два вопиющих случая». Речь о гибели школьника в селе Фершампенуаз от снежной глыбы, упавшей на него с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса, и пострадавшем от схода снега полуторагодовалом ребенке в Магнитогорске.

Губернатор поручил провести служебные проверки и подчеркнул, что «виновные обязательно понесут наказание». Также в телеграм-канале глава региона резко высказался, призвав ответственных исключить повторение таких трагедий.

– Еще одно поручение главам и ответственным коммунальным службам. Нужно немедленно обследовать кровли муниципальных объектов и многоквартирных домов. Выходных в этом вопросе быть не может. Второй раз предупреждать не стану – полетят головы, – отрезал Алексей Текслер.

Вдобавок он призвал жителей сообщать о недоработках и пообещал реагировать на жалобы относительно опасных крыш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о причинах происшествий с детьми в Челябинской области

Прокуратура начала проверку после падения снежной глыбы на ребенка в Магнитогорске

Бастрыкин взял на контроль дело о смерти ребенка из-за схода льда в Челябинской области

А с балконов сосульки кто должен сбивать? 5 вопросов управлению ЖКХ Челябинска об уборке снега и льда с крыш

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.