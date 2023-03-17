В Челябинской области вынесли приговор депутату, застрелившему бывшую жену

Мужчину приговорили к 16 годам заключения в колонии строгого режима Фото: СОЦСЕТИ

В Челябинской области вынесли приговор депутату Полтавского сельского поселения Николаю Швецу. Как сообщили в Карталинском городском суде, 33-летнего мужчину признали виновным в убийстве бывшей жены и покушении на убийство ее коллеги. Мужчину приговорили к 16 годам заключения в колонии строгого режима и году ограничения свободы.

Напомним, нетрезвый депутат на машине примчался к зданию РЖД в Карталах в феврале прошлого года. У входа в управление терминально-складским комплексом он застрелил из охотничьего ружья свою 34-летнюю бывшую жену.

По словам знакомой женщины, экс-супруги к тому моменту уже несколько месяцев не жили вместе. Бракоразводный процесс проходил тяжело, никак не удавалось поделить имущество.

На звук стрельбы выглянули два железнодорожника. Николай Швец стал стрелять и в них. Один мужчина успел ловко увернуться, а второй был ранен. 48-летнегго мастера погрузочно-разгрузочных работ увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи спасли жизнь мужчины, но ранение позже оценили как тяжкий вред здоровью.

Депутат с места преступления сбежал. Он ранил в живот и себя, но остался жив. По горячим следам его разыскали и задержали.

С убитой женой у Николая Швеца было трое детей. Младшему 4, а старшему 12 лет. После гибели матери всех троих забрала к себе бабушка.

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