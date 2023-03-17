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НовостиОбщество17 марта 2023 10:56

Авиакомпания «Победа» вернула деньги инвалиду из Челябинска, которого не пустили в самолет

Пассажир намерен добиваться компенсации моральногго вреда
Елена КОЛЧИНА
Челябинцу вернули деньги за билет, но извиняться не стали. Фото предоставлено КП.

Челябинцу вернули деньги за билет, но извиняться не стали. Фото предоставлено КП.

Авиакомпания «Победа» вернула деньги за билет челябинцу, которого не пустили в самолет из-за аккумулятора инвалидной коляски. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Деньги за неиспользованный билет возвратили, когда пассажир и сотрудники ведомства уже подготовили иск о возмещении убытков. Но Иван Вершок, которому не разрешили сесть в самолет, не собирается останавливаться на достигнутом.

— Авиакомпания так и не извинилась перед ним, поэтому пострадавший планирует добиться компенсации и за причиненный моральный вред, — рассказали в Роспотребнадзоре.

— Надеюсь, «Победа» после этого пересмотрит свое отношение к инвалидам, — завил Иван Вершок.

Напомним, челябинец с ДЦП передвигается на инвалидной коляске. Недавно он полетел в Москву ради переговоров по работе. Он успешно добрался до столицы рейсом «Победы», а вот вернуться домой оказалось сложно. Специалист авиакомпании счел, что у аккумулятора инвалидной коляски слишком большая емкость, и не пустил пассажира на борт самолета. Челябинец полдня провел в аэропорту, так ничего и не смог доказать перевозчику и купил билет на рейс «Аэрофлота». В этот раз претензий к его коляске ни у кого не возникло.

В «Победе» объяснили решение своих сотрудников международными стандартами перевозки опасных грузов. После инцидента о проверках объявили в транспортной прокуратуре и следственном комитете, ситуация возмутила депутата Госдумы Яну Лантратову.

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