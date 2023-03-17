Авиакомпания «Победа» вернула деньги инвалиду из Челябинска, которого не пустили в самолет

Челябинцу вернули деньги за билет, но извиняться не стали. Фото предоставлено КП.

Авиакомпания «Победа» вернула деньги за билет челябинцу, которого не пустили в самолет из-за аккумулятора инвалидной коляски. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Деньги за неиспользованный билет возвратили, когда пассажир и сотрудники ведомства уже подготовили иск о возмещении убытков. Но Иван Вершок, которому не разрешили сесть в самолет, не собирается останавливаться на достигнутом.

— Авиакомпания так и не извинилась перед ним, поэтому пострадавший планирует добиться компенсации и за причиненный моральный вред, — рассказали в Роспотребнадзоре.

— Надеюсь, «Победа» после этого пересмотрит свое отношение к инвалидам, — завил Иван Вершок.

Напомним, челябинец с ДЦП передвигается на инвалидной коляске. Недавно он полетел в Москву ради переговоров по работе. Он успешно добрался до столицы рейсом «Победы», а вот вернуться домой оказалось сложно. Специалист авиакомпании счел, что у аккумулятора инвалидной коляски слишком большая емкость, и не пустил пассажира на борт самолета. Челябинец полдня провел в аэропорту, так ничего и не смог доказать перевозчику и купил билет на рейс «Аэрофлота». В этот раз претензий к его коляске ни у кого не возникло.

В «Победе» объяснили решение своих сотрудников международными стандартами перевозки опасных грузов. После инцидента о проверках объявили в транспортной прокуратуре и следственном комитете, ситуация возмутила депутата Госдумы Яну Лантратову.

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