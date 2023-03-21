Парк возле «РМК-Арены» в Челябинске соединят с городским бором

Завершить строительство арены планируют к концу 2024 года. Фото: РМК

Вокруг «РМК-Арены» построят парк, который соединят велопешеходным мостом с городским бором. Об этом КП-Челябинск рассказ вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

— Строительство «РМК-Арены» — в активной фазе. Вокруг за счет средств инвесторов будет построен парк, который потом соединится с нашим городским бором посредством проектируемого велопешеходного моста, — сообщил Александр Перемыкин. – Обращаю внимание, что никакие зеленые насаждения сноситься не будут. Все привязано к существующим тропинкам и проходам, которые сложились исторически.

В парковой зоне появятся прогулочные дорожки, зеленые насаждения и места для отдыха. Напомним, на «Иннопроме» Алексей Текслер показал макет первого вантового моста в Челябинске.

Как сообщала ранее «Комсомолка», в РМК-Арене будет основной манеж на 5 тыс. зрителей, три универсальных зала для игровых видов спорта, а также шесть локаций для единоборств с малой ареной. Для рядовых посетителей откроют фитнес-клуб, кафе и медцентр. Эскизы. Первый камень РМК Арены в Челябинске заложили с участием Кости Цзю, Роя Джонса и Александра Поветкина. Работы завершить планируют к концу 2024 года.

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