В Челябинске перенесли публичные слушания по строительству офиса Студенникова

В Доме архитектора собралось много заинтересованных челябинцев Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске 23 марта не состоялись публичные слушания по проекту строительства офисного центра между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Здание собирается возводить основатель сети «К&Б» Сергей Студенников.

Участники встречи в Доме архитектора заявили, что проводить слушания нельзя: в установленный срок проектировщик не выставил планы планировки и строительства, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться.

Часть присутствовавших голосовала за то, чтобы рассмотреть проект, невзирая на проблему. Предположительно, это работники компании «Мистраль». Но большинство все-таки высказалось за перенос мероприятия.

На слушаниях присутствовал главный архитектор Павел Крутолапов.

— Проектировщик нарушил процедуру, — подтвердил он.

Таким образом, проект рассмотрят на следующих слушаниях.

Напомним, застройщиком по проекту является ООО «Мистраль». Этой фирмой владеет Сергей Студенников. В начале года бизнесмен стал обладателем «золотого» паспорта Черногории. Кстати, челябинская сеть «К&Б» объединилась с магазинами «Дикси» и «Бристоль» на Кипре.

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