В Челябинске водитель и пассажир маршрутки подрались на остановке

После драки пассажир пытался вызвать водителя на второй раунд, но тот остался в автобусе. Фото: vk.com/chp_chelyabinsk_74

В Челябинске на остановке общественного транспорта на улице Косарева разгорелась жестокая схватка между водителем и пассажиром маршрутного такси.

Как рассказали очевидцы, пассажир (скорее всего, пьяный) не совсем адекватно вел себя в салоне автобуса №72. Водитель попытался его высадить на остановке «Сад Победы», но столкнулся с сопротивлением. Пьяный мужчина оказался вооружен разбитой стеклянной бутылкой и сумел порезать водителю лицо.

Часть разгоревшейся драки попала на видео. На кадрах водитель пытается повалить пассажира на землю. Затем тот поднимается и идет на противника, возмущаясь: «Ты на меня первый кинулся!» Водитель что-то неразборчиво отвечает.

На остановке во время потасовки спокойно стоят люди, разнимать дерущихся никто не пытается. Только одна женщина грозит вызвать полицию. Наконец водитель садится в свой автобус, а пассажир остается бродить по тротуару, позабыв о потерянной в пылу боя куртке.

В полиции сейчас выясняют обстоятельства происшествия. В УМВД Челябинска сообщили, что проводят проверку.

Добавим, это далеко не первая драка на челябинских дорогах. Ранее маршрутчик и пассажир поколотили друг друга из-за телефонного разговора, пассажир побил водителя троллейбуса пистолетом по голове, а мотоциклист атаковал водителя грузовика.

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