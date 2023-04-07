В Челябинск отправили 10 новых трамвайных вагонов

Фото: Миндортранс Челябинской области

В Челябинск отправили 10 новых низкопольных трамвайных вагонов. Об этом сообщили на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

— Новые трамвайные вагоны модели 71-628-01 разработаны специально для Челябинска, — заявили на предприятии.

В трамваях есть USB-разъемы для подзарядки гаджетов и возможность для бесплатной раздачи Wi-Fi. А еще новые машины могут работать в сцепке из двух и даже трех вагонов.

В 2023 году УКВЗ обязался изготовить и доставить в Челябинск 74 трамвая. За пополнение городского парка электротранспорта заводу заплатят 5,47 млрд рублей.

Напомним, два старых челябинских трамвая подарят городу Краснотурьинску в Свердловской области. Там по рельсам сейчас ходит всего-один вагон. Еще один трамвай подарить никому не получится: его расплющило упавшим в депо столбом.

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