Еще в четырех районах Челябинской области ввели особый противопожарный режим

В регионе продолжают бороться с ландшафтными пожарами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Особый противопожарный режим ввели в Аргаяшском, Троицком и Сосновском районах Челябинской области. Об этом сообщили в региональном Главном управлении лесами.

О введении особого противопожарного режима заявили также в администрации Нагайбакского района.

— Запрещено посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора и проведение других пожароопасных работ, — уточнили в районной администрации.

Ранее особый режим начал действовать в Катав-ивановском районе и в Миассе.

Южноуральцам, заметившим лесные пожары, советуют срочно звонить в лесную охрану по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 либо в областную диспетчерскую по номерам 8(351) 261-65-54, 261-65-55.

Напомним, крупный пожар накануне произошел на границе поселка под Челябинском. Дома удалось отстоять от огня.

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