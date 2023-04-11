Подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в Челябинске отправили в СИЗО

Челябинец минимум два месяца пробудет под стражей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске под арест поместили молодого человека, которого подозревают в убийстве 17-летнего подростка. Такое решение принял Центральный райсуд города.

В СИЗО 20-летний подозреваемый останется до 10 июня.

Во время допроса в полиции молодой человек признался, что один раз ударил подростка ножом во время ссоры. Удар пришелся в область сердца.

В ходе расследования выяснилось, что к преступлению причастны еще три человека, в том числе двое несовершеннолетних. По версии следствия, они били подростка руками и ногами. Каждый нанес минимум по удару.

Подробности о ходе расследования и подозреваемых читайте в нашем репортаже из зала суда.

Напомним, 17-летнего подростка закололи ножом 9 апреля рядом с ТРК «Космос». Убийством закончилась встреча, на которой обсуждали оскорбления в соцсети.

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