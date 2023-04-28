«Хочу сделать Кусь»: у театральной кошки Кляксы из Челябинска появилась своя страница в соцсети

Фото: БлоГХ театральной Кошечки Кляксы/vk.com

Жители Челябинска смогут следить за жизнью четвероногой «сотрудницы» городского Нового художественно театра. У кошки Кляксы появилась персональная страница в интернете. На ней выкладывают фоторепортажи из жизни театральной любимицы: вот Клякса на банкете, вот среди любимых всеми кошками коробок, а вот она в центре важного совещания.

— Работаю на худсовете. Немного устала, — гласит подпись под фото.

Фото: БлоГХ театральной Кошечки Кляксы/vk.com

Сотрудники театра старательно переводят заявления Кляксы с кошачьего на человеческий.

— Наконец-то в моей гримерке помыли окна, — говорится в одном из постов. — Могу спокойно смотреть на голубей. Пока ни одного не поймала. Зову их «Кис кис кис», они не идут. Хочу сделать Кусь.

Клякса поселилась в театре в конце прошлого года. Театральное здание как раз открыли после большого ремонта, а предыдущая четвероногая сотрудница, Мышка, загадочно исчезла. Имя занявшему вакантную должность котенку дали из-за приметного черного пятна на мордочке.

Клякса – не единственная трудоустроенная кошка в Челябинской области. Пока она делится своим ценным мнением с участниками худсовета, ее пушистые коллеги следят за порядком в пожарной части, сторожат книги, вдохновляют айтишников и даже заведуют политическими вопросами.

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