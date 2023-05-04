Мэр Наталья Котова попросила челябинцев не разжигать костры

От садовых домиков мало что осталось после пожара Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Мэр Наталья Котова выступила с обращением к челябинцам из-за крупных пожаров в последние два дня. Оно попросила горожан соблюдать осторожность и не устраивать по небрежности поджоги.

— В большинстве случаев виновником возгораний является человек, — заявила Наталья Котова. — Убедительно прошу вас минимизировать разжигание костров, особенно в предстоящие праздничные выходные дни.

Мэр подчеркнула, что к разрушительному пожару могут привести непотушенная сигарета или мангал, детские игры со спичками.

— Выражаю огромную благодарность всем подразделениям МЧС, которые в эти дни героически отстаивают дома, садовые участки, каждый сантиметр лесов и полей, — добавила глава города.

Напомним, 3 мая в Челябинске загорелась трава рядом с Университетской Набережной, клубы дыма окутали ближайший район. 4 мая на границе с Копейском сгорели дачи, крупный пожар случился в поселке Федоровка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru