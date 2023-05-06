В Челябинской области живут 705 ветеранов Великой Отечественной войны

"Эти люди для нас очень ценные", - сказала Ирина Гехт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области осталось 705 ветеранов Великой отечественной войны. Об этом КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— Ковидные годы, к сожалению, сыграли роковую роль для многих, поскольку возраст преклонный — им почти всем за 90 лет. Но многие еще активные, — отметила Ирина Гехт. — Недавно был прием в администрации Центрального района, там был наш 97-летний ветеран, который сам туда пришел! Это поколение вынесло все тяготы войны, но сохранило оптимизм, желание жить и позитив.

В Челябинской области 2 мая перечислили региональную единовременную выплату в 20 тыс. рублей участникам Великой отечественной, их вдовам и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

— Когда Алексей Текслер объявил об увеличении этой выплаты, было 739 ветеранов, к моменту выплаты – 705, — заметила Ирина Гехт. — Они уходят от нас почти в ежедневном режиме, и это очень печально. Буквально за месяц еще 30 человек ушли из жизни. Эти люди для нас очень ценные. У нас есть акция, которую проводим совместно с областным советом ветеранов, она касается того, чтобы дойти до каждого ветерана. Ветеранские организации вместе с сотрудниками социальной защиты выходят на дом, активно выясняют текущие потребности и выполняют наказы, которые получают. Чаще всего это ремонт жилья и лечение. Мы все пожелания наших ветеранов выполняем. До 9 мая уже ветеранов обошли.

Напомним, торжественные мероприятия в День Победы в Челябинске начнутся с возложения цветов к Вечному огню. Состоятся также парад, концерт с участием Полины Гагариной и фейерверк.

А накануне в Челябинске встретили Поезд Победы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru