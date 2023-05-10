В Челябинске заменили разбитый асфальт под мостом на улице Рождественского

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске к 10 мая успели выполнить часть ремонтных работ на улице Рождественского. Под железнодорожным мостом уложили нижний слой асфальтобетона.

Ради обновления асфальта движение на улице ограничили. В Ленинском районе пришлось поставить регулировщика, чтобы справиться с пробками.

По словам вице-мэра по дорожному хозяйству Андрея Ксензова, полноценного ремонта на участке не было десятки лет.

— Поэтому были провалы постоянные и ямочные ремонты, — объяснил Андрей Ксензов.

В 2023 году в ремонт улицы Рождественского вкладывают 74 млн рублей. Замену асфальта на участке от Копейского шоссе до проспекта Ленина должны закончить к 20 августа.

— В порядок также приведут тротуары и сети ливневой канализации, — пообещали в администрации Челябинска.

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