После пропажи подростка в Челябинске в полицию забрали четверых человек

Все участники доставлены в отдел полиции «Курчатовский» для дальнейшего разбирательства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полиция завершила оперативные мероприятия по проверке из-за пропажи 15-летнего подростка. Мальчик пропал сегодня днем, нашли его почти в 9 часов вечера.

– Установлены четыре участника инцидента. Они все доставлены в отдел полиции «Курчатовский» для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Пока не сообщается, было это похищение, как утверждает отец, или что-то другое.

Напомним, днем 14 мая в Челябинске пропал 15-летний подросток. Его отцу стали приходить сообщения с требованием заплатить выкуп в размере 85 тысяч рублей. Мальчика искали сотрудники полиции и волонтеры. КП-Челябинск съездила на место поисков парня и пообщалась с волонтерами и знакомыми семьи.

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