Челябинский суд отправил в СИЗО третьего обвиняемого по делу о пропавшем 15-летнем подростке

Мужчину на два месяца отправили в СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Курчатовский районный суд избрал меру пресечения третьему мужчине, который связан с пропажей 15-летнего подростка. Инциден случился еще 14 мая, в микрорайоне Парковый.

Самого взрослого, 31-летнего участника воскресных разборок арестовали. Как и его подельники, он пробудет в СИЗО до 14 июля. Об этом КП-Челябинск сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На самом заседании старший помощник прокурора Курчатовского района Александр Суходоев заверил, что ребенка никто не выкрадывал, он встретился с 3 мужчинами в лесу. Поэтому им вменяют только вымогательство.

Напомним, трое мужчин удерживали подростка в лесу и требовали у его родителей выкуп. Отец подключил к поискам сына не только полицию, но и волонтеров. Ранее КП-Челябинск пообщалась с семьей и друзьями мальчика. А отец рассказал, в каком состоянии его ребенок.

Накануне суд избрал меру пресечения для двух задержанных по этому делу.

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