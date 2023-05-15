Отец похищенного в Челябинске 15-летнего подростка прервал молчание

По словам отца, парня похитили двое мужчин. Фото: из соцсетей

Отец челябинского подростка, которого вчера днем искали полиция и волонтеры, дал первые комментарии о его состоянии:

– С сыном все нормально. Он проходит медицинское обследование, остальным занимаются следственные органы.

Также Сергей С. поблагодарил всех за поддержку и помощь в поисках.

О похищении подростка стало известно прошлым вечером. Сначала странное сообщение о пропаже парня показалось фейком: смущали странное фото, отсутствие описания и сомнительная сумма выкупа. Полиция начала проверять информацию. А позже появились видео от отца мальчика Сергея, в которых он рассказал, что произошло.

Парня нашли почти в 9 часов вечера. Многие волонтеры после этого пытались узнать, что все же произошло. В полиции сообщили, что в отдел доставлены четверо участников инцидента.

Друзья похищенного сообщили КП-Челябинск, что его удерживали двое наркоманов. Подробнее о версиях произошедшего можно прочитать тут.

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