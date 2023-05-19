В Челябинске будут судить депутата гордумы за преднамеренное банкротство строительной фирмы

Олега Иванова задержали в декабре прошлого года. Фото: УФСБ по Челябинской области

В Челябинске перед судом предстанет депутат городской думы и руководитель фирмы «АльфаСтрой» Олег Иванов. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

По версии следствия, в 2013 году между фирмами «Альфастрой» и «Гринфлайт» был заключен договор на строительство многоэтажных домов в ЖК «Академ Риверсайд». Однако компания депутата своих обязательств не выполнила.

— В период с ноября 2015 по июль 2018 года обвиняемый совершил ряд финансовых операций и сделок с участием подконтрольных ему юридических лиц, повлекших в дальнейшем неспособность компании в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам, — рассказала помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В итоге «Гринфлайту» был причинен ущерб на 145 млн рублей. Фирму признали банкротом.

Напомним, Олега Иванова задержали сотрудники регионального управления ФСБ в конце прошлого года. Обыски прошли как в доме депутата, так и в его фирме. К слову, у «Альфастроя» проблемы начались еще давно – с ней судится министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В отношении депутата также возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он не заплатил в казну государства более 500 млн рублей.

Что касается «Гринфлайта», то долги фирмы выставили на торги. В общей сложности с компании хотят взыскать порядка 1,3 млрд рублей.

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