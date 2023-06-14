Мэрия Челябинска разрешила строительство офиса «Красное & Белое»

Проект будущего офиса Фото: Дарья АНТОН

Мэрия Челябинска одобрила проект строительства офисного здания между улицами Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Соответствующее постановление подписала глава города Наталья Котова.

Документ утверждает документацию по планировке территории.

— Считать документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, — говорится в постановлении.

Строить семиэтажный офис собирается компания «Мистраль». Она принадлежит основателю сети «Красное & Белое» Сергею Студенникову.

Проект строительства дважды выставляли на публичные слушания. Оба раза жители поселка Колхозный выражали недовольство планами застройщика. Первые слушания признали несостоявшимися из-за того, что документацию вовремя не выставили на публичное обозрение. На вторых слушаниях представитель застройщика не сумел ответить на все вопросы челябинцев. Тем не менее, градостроительная комиссия заключила, что докладчик «дал аргументированные ответы на поступившие замечания».

Жители Колхозного опасаются, что возведение, а потом и работа нового офиса добавит шума, что новое здание перекроет доступ света в окна жилых домов. Кроме того, челябинцы переживают из-за нехватки в районе парковочных мест: ситуация может ухудшиться с появлением большого офисного здания.

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