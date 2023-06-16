От ДК ЧЭМК до Благодатово: в Челябинске благоустроят несколько участков набережной реки Миасс

Наталья Котова на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске планируется привести в порядок несколько участков набережной реки Миасс на северо-западе и возле бассейна «Ариант». Об этом рассказала мэр Наталья Котова в большом интервью на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Сейчас мы работаем по левому берегу реки Миасс — от Свердловского проспекта практически до Благодатово. На этой территории мы выбрали несколько участков, по которым проекты будут готовы уже в этом году.

На следующий год большие планы по участкам возле строящихся объектов. Благоустройство будет идти параллельно с их возведением.

— Если говорить об Арбитражном суде, то это будет участок между Свердловским проспектом и Косарева. Также будет благоустроен участок, где построят «РМК-Арену». Там планируется целое спортивное пространство, которое будет примыкать к велопешеходному мосту.

ЧЭМК ведет предпроектные работы по благоустройству части набережной со стороны Дворца культуры и бассейна «Ариант».

— Кроме того, поставлена задача перед застройщиками по разработке проектов благоустройства. Речь идет о микрорайонах «Западный луч» и «Манхэттен», — добавила Наталья Котова.

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