Экс-участника «Дома-2» Альфреда Джавадова отпустили под домашний арест в Челябинске

Альфред Джавадов. Фото:: соцсети

В Челябинске суд смягчил меру пресечения блогеру и бывшему участнику телепроекта «Дом-2» Альфреду Джавадову. Из СИЗО Джавадова выпустили под домашний арест. Как сообщает сайт Pchela.news, меру пресечения изменили в связи с окончанием следственных действий. Под домашним арестом блогер должен будет оставаться до 29 июня.

Альфреда Джавадова обвиняют в хулиганстве и мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Напомним, Альфреда Джавадова задержали и отправили под стражу в конце 2022 года, вскоре после того, как он поссорился в ресторане с другим посетителем и выстрелил тому в лицо из газового пистолета.

Сотрудники еще одного ресторана заявили, что блогер заставил отдать ему 30 тыс. рублей.

Альфред Джавадов — уроженец Сатки. В шоу «Дом-2» он поучаствовал в возрасте 19 лет. Но карьера в телепроекте оказалась очень короткой. Позже Альфред Джавадов завел телеграм-канал и стал обходить челябинские клубы и бары. Он снимал свои визиты на видео и обвинял сотрудниц заведений в проституции.

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