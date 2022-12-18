В Челябинске полиция задержала бывшего участника «Дома-2» Альфреда Джавадова

Во время очередного "рейда" Джавадов выстрелил в лицо оппоненту. Фото: Альфред Джавадов

Бывшего участника «Дома-2» и блогера, который известен в Челябинске скандальными «разоблачениями», вечером 17 декабря, задержали сотрудники полиции. Как сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области, на него завели уголовное дело за хулиганство.

— Задержанный доставлен в отдел полиции «Центральный» Челябинска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Ход дела держит на контроле начальник областного главка Михаил Скоков, — сообщили в пресс-службе полиции. — Задержанный дает объяснения.

Уроженец Сатки Альфред Джавадов часто мелькает в скандальных новостях. В 2016 году 19 летний парень был участником шоу «Дом-2», но продержался там 17 дней. В Челябинске он завел телеграмм-канал, куда выкладывает видео своих «рейдов». В марте мужчина почувствовал себя ревизорро и учинил скандал в «Ашане», потом ворвался в стрип-клуб и обвинил девушек в проституции. В ноябре устроил стрельбу в челябинском ресторане. Джавадов объявлял войну таксистами – на него поступало много жалоб. Один из последних «выходов» в свет с камерой – поход в KFC, где мужчина учинил разборки из-за мятых банок пива.

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