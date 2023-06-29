В Кыштыме полуживого кота спасли из квартиры, где из-за стеклянных банок вспыхнул пожар

Пожарные заботливо отпаивали котика водой. Фото: 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области

Когда в квартире на улице Свободы в Кыштыме вспыхнул пожар, дома был только пушистый котик. Бедолага забился под диван и сидел там полуживой: то ли из-за страха, то ли из-за дыма.

Там его и нашли пожарные во время обследования квартиры. Бедняжку вынесли на улицу. Кота сразу окружили сотрудники МЧС: начальник караула Дмитрий Евдокимов и пожарный Александр Семенов дали хвостатому подышать кислородом и отпоили его водой.

Кот выжил, его вовремя спасли из заполненной дымом квартиры.

Пожар произошел в квартире на 4 этаже днем 28 июня. Не поверите, но всему виной обычные стеклянные банки. Из-за солнца они сыграли эффект линзы – загорелись вещи, которые лежали на балконе. Потом стихия начала захватывать квартиру.

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