Бывшего заместителя главврача челябинской больницы на 9,5 года отправили в колонию за взятку

Экс-менеджеров больницы уже во второй раз судили за взятку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске вынесли приговор экс-заместителю главврача Областной клинической больницы №3 Алексею Неверову и бывшему главному инженеру медучреждения Антону Губанову. Их признали виновными в получении взятки в крупном размере.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, в 2020 году представитель коммерческой фирмы принес сотрудникам больницы 400 тыс. рублей. За деньги замглавврача и главный инженер помогли компании получить оплату фактически не выполненных работ по госконтракту.

Алексея Неверова приговорили к девяти с половиной годам заключения, а Антона Губанова — к восьми. Оба должны будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Бывшего заместителя главврача вдобавок обязали выплатить штраф в 2 млн рублей.

Напомним, в начале прошлого года Алексею Неверову уже выносили приговор за взятку. Тогда суд назначил бывшему заместителю главврача девять с половиной лет в колонии и 4,5 млн рублей штрафа. Еще раньше Антона Губанова отправили в заключение на три с половиной года. Но затем суд отменил приговор, уголовное дело начали рассматривать заново.

Во взятке также подозревают нынешнего главного инженера ОКБ №3 Вячеслава Кадочникова. По версии следствия, он за 2,3 млн рублей подтасовал данные в документах об утилизации жидких отходов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.