В Челябинске не выпустили из СИЗО бывшего вице-мэра Петра Конарева

Петр Конарев не выйдет из СИЗО до конца лета Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего заместителя мэра города по экономическому развитию Петра Конарева. Его обвиняют в получении 44 взяток.

Как рассказали в региональной прокуратуре, адвокат Конарева обжаловал предыдущее судебное решение и просил смягчить меру пресечения для своего подзащитного. Но областной суд не пошел ему навстречу. Бывший чиновник пробудет под стражей до 27 августа.

По версии следствия, в 2019-2021 году Петр Конарев командовал сговорившимися недобросовестными сотрудниками МКУ «Городская среда». Сообщники принимали подношения от городских предпринимателей за то, чтобы не сносить нелегальные киоски.

Напомним, Петр Конарев был вице-мэром Челябинска по экономическому развитию при мэре Михаиле Юревиче. Советником главы города он работал до 2021 года. Затем занимался бизнесом.

В 2021 году после служебной проверки начались увольнения в МКУ «Городская среда» — учреждении, отвечавшем за борьбу с незаконными ларьками.

В 2022 году экс-директора «Городской среды» и двух его заместителей задержали по подозрению во взятках. Вскоре силовики пришли к бывшему советнику мэра.

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