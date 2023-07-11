Появился первый кадр с допроса подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Симе

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки. В СУ Следственного комитета по Челябинской области опубликовали фотографию с допроса мужчины.

— Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителя Сима подозревают в убийстве 11-летней подруги дочери. По версии следствия, мужчина зарезал школьницу ножом и спрятал тело в лесу.

Напомним, девочка пропала 9 июля. Более суток ее искали полицейские, кинологи с собаками и добровольцы. Тело ребенка обнаружили в лесополосе.

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