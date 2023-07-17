Водителя самосвала, смявшего пять легковушек в Челябинской области, отправят в колонию

Фото: Управление ГИБДД по Челябинкой области

В колонию-поселение на три с половиной года отправят водителя грузовика, устроившего ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 в Челябинской области. Приговор мужчине вступил в законную силу.

Жуткая авария произошла 16 июня 2020 года в Катав-Ивановском районе. Самосвал с грузом щебня ехал по крутому спуску к трассе М-5. У машины была неисправна тормозная система. Водитель утратил контроль за грузовиком, и разогнавшийся тяжелый самосвал смял пять ехавших впереди легковых машин — LADA, Audi, Renault, еще одну LADA и Hino.

Муж и жена, находившиеся в ближайшей к самосвалу LADA, погибли на месте. Их автомобиль грузовик буквально переехал. В остальных легковушках травмы получили шесть человек.

— Свою вину осужденный отрицал, указывая, что отказали все тормозные системы автомобиля, технической возможности остановиться у него не было, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Катав-Иванонский горсуд признал 38-летнего водителя виновным в нарушении правил движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Помимо срока в колонии мужчине запретили садиться за руль в течение двух лет.

Адвокат водителя обжаловал приговор. Он оспаривал доказанность обвинения и не соглашался с выводами суда. Однако Челябинский областной суд отказал защитнику и оставил приговор предыдущей инстанции без изменения.

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