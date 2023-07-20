В Челябинске продлили арест бездомному, который выбросил младенца в мусорный бак

Место, где нашли ребенка Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Центральный районный суд Челябинска в четверг, 20 июля, продлил меру пресечения 38-летнему бездомному, который завернул в пакет младенца и отнес его на мусорку. Обвиняемый в покушении на убийство новорожденного пробудет в СИЗО как минимум месяц.

— По итогам судебного заседания суд вынес постановление о продление обвиняемому меры пресечения в виде заключения по стражу до 26 августа, — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, младенца обнаружили утром 26 мая в мусорном контейнере во дворе дома на пересечении Сони Кривой и Красной. Оказалось, что девочку родила бездомная женщина, после чего отец малышки завернул ее в пакет и унес на мусорку. Ребенка обнаружили случайные прохожие, которые сообщили обо всем полиции и врачам.

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