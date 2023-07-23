В Челябинской области на 10 браков приходится 9 разводов

В 2022 году заключили брак более 25 тыс. пар Фото: Валентина ВАГАНОВА

Последние 10 лет в Челябинской области число заключенных браков превышает количество разводов. Об этом сообщила в своем Talegram-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт со ссылкой на данные Росстата.

Так, в 2020 году на 18 599 новых семей пришлось 16 052 развода, 2021 году эти цифры составляли 21 997 и 18 368 соответственно. В 2022 году разница стала куда более заметной: 25 221 и 17 545.

Отметим, что на статистику прошлого года мог повлиять упрощенный порядок регистрации браков для мобилизованных мужчин — прямо в день подачи заявления. Некоторые пары не стали откладывать важное решение и воспользовались возможностью. Регистрации проходили даже в Чебаркульской танковой дивизии.

За первое полугодие 2023 разница пока не так заметна — 9 178 браков и 8 288 разводов.

Кстати, в этом году перестал работать загс Калининского района, а в связи с большим наплывом молодоженов, в городских парках открыли площадки для регистрации.

— Отдельного изучения требует категория тех, кто состоит в «гражданском браке»: не каждый из этих союзов станет официальным. Есть и такие пары, которые разводятся для последующего получения различных пособий, хотя по факту продолжают жить под одной крышей и вести совместное хозяйство, — отмечает Ирина Гехт.

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