Ремонт подешевел на 18 млн: в Челябинске до начала зимы починят дорогу на Свердловском проспекте

На работу у подрядчика есть три месяца Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске выбрали подрядчика, который займется ремонтом Свердловского проспекта. Обновить хотят дорогу между проспектом Ленина и улицей Блюхера.

По данным портала госзакупок, контракт достался челябинскому ООО «Стройконтинент». В торгах участвовали девять потенциальных исполнителей, один в последний момент отозвал заявку. Победителем стала компания, предложившая наименьшую цену. Изначально за ремонт улицы в мэрии Челябинска готовы были заплатить 73,5 млн рублей. Но подрядчик согласился выполнить работу за 55,1 млн рублей.

Завершить ремонт дороги необходимо к 20 ноября нынешнего года. На проезжей части заменят асфальт, обновят также тротуары. На Алом Поле и улице Южной поставят новые павильоны на остановках общественного транспорта. Вдобавок подрядчик обязан заменить светофоры и дорожные знаки, нанести дорожную разметку на свежий асфальт.

Компания «Стройконтинент» уже занимается ремонтом другого участка Свердловского проспекта — между Комсомольским проспектом и проспектом Победы. Фирма получила контракт, снизив его цену с 79 до 49 млн рублей.

Напомним, весной Свердловский проспект признали самой аварийной улицей в Челябинске.

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