Придется объяснять, зачем брал кредиты: в Челябинске суд принял заявление арестованного депутата Иванова о банкротстве

Олег Иванов. Фото: chelyabinsk.er.ru

Арбитражный суд Челябинский области начал производство по делу о признании банкротом депутата Челябинской городской думы Олега Иванова. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Депутат и глава фирмы «Альфастрой» попросил признать себя несостоятельным, находясь в СИЗО. Под арест его отправили, так как подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Сперва заявление Иванова о несостоятельности оставили без движения, так как депутат не прислал в суд весь пакет необходимых документов. Но позже потенциальный банкрот собрал недостающие бумаги, и его просьбе в суде дали ход.

— Назначить судебное заседание по проверке обоснованности заявления, которое состоится 14 сентября, — говорится в судебном определении.

До заседания депутата обязали предоставить в суд дополнительную информацию. Олег Иванов обязан будет отчитаться об имуществе, в том числе том, что было нажито во время брака и теперь оформлено на его бывшую жену. Кроме того, депутату придется объяснить, зачем он брал кредиты, которые теперь не может выплатить, и обосновать причины своей неплатежеспособности.

Напомним, Олега Иванова задержали в конце прошлого года. По версии следствия, депутат должен государству более 500 млн рублей. Он ушел от налогов, подтасовав данные в документах.

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