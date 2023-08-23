Попросился выйти из СИЗО: смолинский маньяк не смог обжаловать меру пресечения

Владимир Ческидов останется под стражей до 30 сентября Фото: Егор ИВЛЕВ

Челябинский областной суд отказал в изменении меры пресечения Владимиру Ческидову, обвиняемому в изнасиловании и похищении девушки, а также убийстве второй жертвы. Он останется в СИЗО до 30 сентября.

— Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, смолинский маньяк на протяжении 14 лет держал и насиловал женщину в плену. В 2009 году он познакомился с 19-летней Катей, которую заточил у себя дома. Ей удалось вырваться лишь в конце июля 2023 года, когда маньяка увезли в психиатрическую больницу. Она отыскала сестру и рассказала обо всем полиции.

Позже появилась информация, что в плену вместе с Катей находилась вторая девушка. Следователи считают, что Ческидов убил ее и закопал в погребе. Останки женщины нашли после задержания обвиняемого.

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