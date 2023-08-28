Поныряли – и хватит: в Челябинске заканчивается купальный сезон

Во время аномальной жары челябинцы искали спасения на пляжах Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске 31 августа официально завершится купальный сезон.

— Снимаем с дежурства матросов-спасателей, — предупредил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. Он уточнил, что итоги пляжного сезона подведут в день его закрытия.

В этом году из-за необычно теплой погоды пляжи подготовили к открытию не к началу лета, а уже к 15 мая.

В аномально жаркие дни берега озер ставили рекорды по посещаемости. Только за неделю в начале июля к воде устремились 30 тыс. человек.

К сожалению, не обошлось без трагедий. На Первом озере утонул шестилетний мальчик. А в реке Миасс в водоворот затянуло 50-летнего мужчину.

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