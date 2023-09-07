В Челябинске бывшего спортдиректора «Трактора» будут судить за хранение наркотиков

Александр Шинин. Фото: Хоккейная команда «Белые Медведи»

В Челябинске в суд передали уголовное дело бывшего спортивного директора хоккейного клуба «Трактор» Александра Шинина. Информация об этом появилась в картотеке Центрального райсуда. Александра Шинина обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Дата первого заседания по делу пока не назначена. Бывшему спортдиректору грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, у Александра Шинина нашли несколько граммов запрещенного вещества. После этого Шинина уволили из хоккейного клуба, а менеджеров «Трактора» проверили на наркотики.

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