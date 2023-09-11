Сам себе кредитор: экс-губернатор Дубровский требует деньги у компании, которой задолжал миллионы

Экс-губернатор Дубровский не смог оплатить долги ПО «Монтажник», а теперь сам взыскивает с компании деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший Губернатор Челябинской области потребовал 218 млн рублей у банкротящегося АО «Производственное объединение «”Монтажник”». Заявление об этом экс-губернатор направил в областной Арбитражный суд. Рассмотреть заявление суд собирается 4 октября. Информация об этом появилась в картотеке дел.

В заявлении Борис Дубровский объясняет, что стал одним из кредиторов «Монтажника». Право требования долга ему уступил предприниматель Владимир Родионов.

Напомним, ПО «Монтажник» начало строить в Челябинске конгресс-холл «Крылья». Стройка сейчас заброшена. Производственное объединение проходит процедуру банкротства из-за долга в 1,8 млрд рублей.

Борис Дубровский и его сын Александр несут по долгам производственного объединения субсидиарную ответственность на 930 млн рублей. Эти деньги могли бы поступить кредиторам «Монтажника». Но отец и сын Дубровские заявили, что платить не в состоянии. Александра Дубровского суд признал банкротом в начале 2022 года, а Бориса Дубровского — в июле нынешнего года. По делу о банкротстве экс-губернатора арестовали принадлежавшую ему элитную квартиру в Москве. В суде бывший губернатор жаловался на слишком маленькую для оплаты долгов пенсию — 236 тыс. рублей в месяц.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.