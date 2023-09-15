Суд признал банкротом арестованного челябинского депутата Олега Иванова

Олег Иванов. Фото: chelyabinsk.er.ru

Арбитражный суд Челябинской области признал депутата Челябинской городской думы Олега Иванова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Признать себя несостоятельным депутат и глава фирмы «Альфастрой» Олег Иванов попросил в июле нынешнего года. Сперва ему не удалось собрать все необходимые документы, но со второй попытки заявление приняли.

На первом же судебном заседании заявление Иванова посчитали достаточно убедительным, чтобы признать депутата банкротом. Впрочем, процедура банкротства занимает продолжительное время и еще может быть остановлена.

Олег Иванов сейчас находится под арестом по обвинению в уклонении от налогов. Его задержали в конце 2022 года. По версии следствия, депутат и бизнесмен подтасовал данные в документах, а в результате государство недополучило от него более 500 млн рублей.

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