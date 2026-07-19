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НовостиПроисшествия19 июля 2026 8:04

Суд оставил бывшего мэра Челябинска Тефтелева без прав за ДТП на BMW X5

Бывший мэр Челябинска не сядет за руль еще год
Дарья АНТОН
Евгений Тефтелев во время своего первого суда. за взяточничество, 2020 год

Евгений Тефтелев во время своего первого суда. за взяточничество, 2020 год

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев так и не смог вернуть права после ДТП с пострадавшими. Повторное рассмотрение дела о лишении его водительских прав завершилось не в его пользу. Ленинский районный суд Магнитогорска повторно изучил материалы дела, которые были возвращены после апелляции, и подтвердил предыдущее решение — Тефтелев останется без прав на год.

Напомним, авария с участием бывшего мэра произошла в августе 2025 года на Дачном шоссе в Магнитогорске. За рулем своего BMW X5 Тефтелев, по данным суда, выехал на встречную полосу и сначала столкнулся с Volkswagen Polo, а затем врезался в Volkswagen Passat, который ехал следом. В аварии пострадало два человека.

В апреле 2026 года суд постановил лишить Тефтелева прав на один год. Но экс-мэр с решением не согласился и уже на следующий день подал жалобу. Челябинский областной суд отменил постановление и отправил материалы на новое рассмотрение. Однако повторная попытка вернуть права успехом не увенчалась.

Напомним, ранее Евгений Тефтелев был осужден за взятку в размере 2,5 миллиона рублей. В 2020 году его приговорили к трем годам тюрьмы и штрафу в 37,5 миллионов рублей. На свободу он вышел в марте 2023 года.

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