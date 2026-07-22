«Нам не дали зайти в квартиру»: коммунальщики «Белого хутора» пожаловались на жителей, препятствующих ремонту труб

Кадр со злополучной трубой из видео, снятого жильцами. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Управляющая компания КЖСИ прокомментировала причины инцидента, который произошел в доме микрорайона «Белый хутор» на улице Светлой, 3. Напомним, в субботу там в одной из квартир произошел порыв трубы, затопило и ее, и соседей снизу.

А спустя несколько дней вода полилась вновь: жильцы в этом обвинили слесарей, сочтя их работу некачественной, к тому же заявили, что пока длятся опрессовки, начавшиеся в «Белом хуторе» 20 июля, ремонта ждать не стоит.

В «Белом хуторе» квартирные трубы лопнули сразу после их ремонта Источник: Читатель КП-Челябинск

Как разъяснили КП-Челябинск в УК КЖСИ, причина была не в работе слесарей, а в затруднениях в доступе к соседям сверху.

— Чтобы поменять трубу по всему стояку, нам нужно было попасть в квартиру этажом выше, разобрать там нишу и провести работы. Доступа в квартиру мы не получили, а проблемный участок трубы находится именно там. Что касается опрессовок, то нам необходимо вовремя закончить все работы перед тем, как подавать горячую воду, — прокомментировал представитель управляющей компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди в такую кабалу влезли и ради чего?»: жители челябинского микрорайона годами ругаются с УК и застройщиком из-за текущих стен, гололеда и мусора во дворах

«Сколько продуктов в утиль пойдет»: жители Белого хутора встревожены и разгневаны отключением электричества

«Хозяйку увезли на скорой»: подъезд многоэтажки в «Белом хуторе» затопило кипятком из-за прорыва трубы в квартире

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.