Магнитогорцы требуют лишить журналистской аккредитации Ольгу Балабанову за ответ Путину по экологии

Журналист посчитала, что многие горожане ошибочно принимают туман за смог Фото: кадр из видео / Андрей АБРАМОВ

Магнитогорцы требуют лишить аккредитации Ольгу Балабанову, которая общалась с Путиным на пресс-конференции. Президент задал ей вопрос о ситуации с выбросами в Магнитогорске, и ответ журналиста не понравился многим горожанам. Магнитогорцы начали буквально травить Ольгу в социальных сетях. Апогеем стало создание петиции, которую за час подписали 100 человек.

— Ольга Балабанова на пресс-конференции с президентом России В.В. Путиным сказала, что жители города Магнитогорск принимают туман за смог, чем вызвала волну возмущения горожан. Жители Магнитогорска постоянно жалуются на ужасный запах, которым пропитывается одежда и волосы после кратковременного нахождения на улице, а также многочисленные обострения хронических заболеваний и аллергических реакций. В связи с этими фактами, мы хотим, чтобы Ольгу Балабанову лишили журналистской аккредитации, так как ее слова являются вопиющим случаем проявления непрофессионализма, — говорится в петиции.

Помимо этого, авторы требуют от редакции газеты признать, что экологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего, а также публично извиниться за распространение ложной информации, которая глубоко оскорбила и ранила чувства магнитогорцев.

Напомним, на пресс-конференции Владимира Путина Ольге Балабановой из Магнитогорска посчастливилось задать свой вопрос. Она спросила у президента о мусорной реформе и получила встречный вопрос о выбросах. По мнению Ольги, экологическая обстановка в Магнитогорске заметно улучшается.

Руководитель «Антисмога» Михаил Махов рассказал «Комсомолке», что проблема действительно решается, но не с такой скоростью, как хотелось бы.

После пресс-конференции Ольга Балабанова закрыла личные сообщения в социальных сетях, поскольку поток негатива от горожан оказался бешеным.

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