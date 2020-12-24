В Челябинске начинается одно из самых ожидаемых спортивных событий — чемпионат России по фигурному катанию. На лед выйдут танцевальные пары, известные спортсмены-одиночники. Но главное условие соревнований — соблюдение безопасности. Для того чтобы читатели «Комсомольской правда-Челябинск» первыми узнавали новости и могли насладиться атмосферными фото, наши журналисты сдали тест на коронавирус в лаборатории «Инвитро».Этот чемпионат можно назвать необычным уже потому, что он состоится. Из-за пандемии в этом году отменилось множество спортивных соревнований российского и международного уровня. Челябинску — повезло, на несколько дней город станет столицей фигурного катания. Но теперь важно соблюсти все правила безопасности, чтобы сохранить здоровье спортсменов, тренеров и всех зрителей.Журналистам, аккредитованным на чемпионат, нужно было сдать тест на коронавирус и предоставить результат, действительный в течение 72 часов. Условие непростое, учитывая загрузку лабораторий. Редакция тщательно изучала все нюансы проведения исследования, как метод лучше — ПЦР и ИФА, как быстро выдают результаты. Выбор остановили на лаборатории «Инвитро».Фотограф «Комсомольской правды» Валерий Звонарев сдает тест на коронавирус уже в 14 раз. Работы много, как и контактов с людьми, поэтому перед съемкой предоставление отрицательного теста на коронавирус обязательное условие.— Мне есть с чем сравнивать, поскольку я переболел коронавирусом весной в первую волну. Тогда тест брали в больнице, потом сдавал, когда обследовали журналистов и фотографов правительственного пула, в частных лабораториях. В «Инвитро» мне понравилось, что все работа четко отлажена, все профессионально и чувствуется заботливое отношение, — делится впечатлениями Валерий Звонарев.Для сдачи теста необходима предварительная запись на сайте или по телефону. Сотрудников «Комсомольской правды» спросили о самочувствии, есть ли в настоящее время признаки ОРВИ, потому что при их наличии тест лучше не сдавать и назначили время, чтобы результат был действителен в течение 72 часов.— Вся процедура вместе с заполнением документов, анкеты заняла около пяти минут, — говорит журналист КП-Челябинск Алексей Микушин. — В медицинском офисе сотрудницы работают строго в масках, защитной одежде, перчатках. Представляю, как это тяжело, но это говорит о том, что в «Иивитро» заботятся о нашей безопасности.Алексей сдавал тест впервые, его сразу предупредили, что «будет немного неприятно».— Но в целом все оказалось терпимо, — признался журналист. — Зато теперь я спокоен.Тест на коронавирус Валерий Звонарев, Алексей Микушин и Алина Покровская сдали в понедельник, 21 декабря, и уже утром следующего дня все получили SMS-уведомление и результат на электронную почту. Бланки с отрицательным тестом распечатали и передали в оргкомитет Чемпионата России по фигурному катанию 2020.Для тех, кто не готов долго ждать результатов с 23 декабря в медицинских офисах «Инвитро» по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, д. 77; ул. Рылеева 2-Б и ул. Горького 36 введена новая услуга: исследование ПЦР с самостоятельным взятием биоматериала в режиме cito. Результат исследования вы получите в этот же день до 20:00 по местному времени!Добавим, что из-за пандемии в продажу поступило лишь столько билетов, чтобы заполнить не более 35 процентов от числа мест в каждом из секторов. Для зрителей обозначили и места, которые они могут занимать с учетом социальной дистанции в 1,5 метра.Но насладиться яркими номерами от именитых фигуристок, в числе которых Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Софья Самодурова, можно на сайте «Комсомольской правды». Коронавирус подкосил призерку Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира 21-летнюю Евгению Медведеву, которой пришлось пропустить отборочный этап, но спортсменка пообещала, что восстановится, чтобы обязательно выйти на лед в Челябинске на показательных выступлениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Открытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).Лаборатория «Инвитро»8(800)200-363-0Бесплатный звонок по России8 (351) 729-88-33Сайт: https://www.invitro.ru/К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru