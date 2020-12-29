Наконец-то новогодние выходные! И если для взрослых — это сон, встречи с друзьями и застолье, то детям этого мало. Целых десять дней безудержного веселья для малышей — самое то. КП—Челябинск составил список из пяти веселых занятий для всей семьи на новогодних каникулах.1. Сходите в театрВ городских театрах Челябинска на январь запланировано множество спектаклей для детей: в кино-театральном объединении «Кировец», кинотеатре имени Пушкина, в Новом художественном театре, в Театре Кукол, в Молодежном театре.В «Кировце» на проспекте Ленина, 5 есть спектакли как для самых маленьких зрителей (возрастной ценз — 0+), так и для детей старше шести лет. В новогодние выходные здесь можно посмотреть песочные и интерактивные спектакли. Стоимость билетов — по телефону: +7 (351) 775-22-28. Спектакли проходят со 2 по 10 января.В Новом художественном театре на проспекте Ленина, 19 для челябинцев приготовили спектакли «Путеводная звезда» (6+), «Сказка об Ивашке Белой рубашке» (0+) и «Рождество в доме Купьелло» (16+). Телефон кассы театра: +7 (351) 775-44-50. Спектакли проходят с 3 по 5 января.Молодежный театр Челябинска на Кирова, 116 ждет юных зрителей уже 2 января. Телефон кассы театра: +7 (351) 263-22-03.Театр «Манекен» на улице Пушкина, 64 все праздники будет показывать спектакль Spocky Noki (возрастной ценз — 6+). Телефон кассы театра: + 7 (351) 263-42-24.Челябинский театр кукол, пока в здании идет ремонт, собирает гостей в выставочном зале Союза художников на Цвиллинга, 34 каждый день января. Билеты можно купить на официальном сайте и в любых точках Городских зрелищных касс. Телефон: +7 (351) 791-96-56.Кстати, со 2 января в обычном режиме начнет работать Челябинский зоопарк.2. Устройте киномарафонЧто может быть прекраснее — диван и телевизор. Устройте семейный просмотр фильмов или мультиков, наготовьте закусок. Дети вам будут благодарны!«Комсомольская правда» составила рейтинг из девяти лучших новогодних мультфильмов для сказочного настроения:9. Полярный экспресс8. Секретная служба Санта Клауса7. Феи6. Элвин и бурундуки5. Хранители снов4. Гринч3. Клаус2. Спасти Санту1. Холодное сердце3. Погуляйте по новогоднему ЧелябинскуВ этом году Челябинск новогодний необычайно хорош! Появилось много интересных арт-объектов. Один из последних — светящиеся скамейки и подвесные качели на набережной Миасса возле Исторического музея. Иллюминация есть не только в центре города, но и в районах. Посмотрите наш фоторепортаж из самых красивых мест города, чтобы выбрать, где погулять.Благо погода будет хорошая. Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, новогодняя ночь будет морозной — -27… 29 °С, аномально теплой погоды для середины зимы не предвидится. Но в целом со 2 по 10 января обойдется без крепких морозов и снегопадов. Смотрите подробный прогноз с 1 по 10 января на нашем сайте.4. Покатайтесь с горки в ледовом городкеОбязательно сходите на площадь Революции посмотреть на ледовый городок, если еще не были. В этом году его тема — космос. Кого только там не встретишь — и инопланетяне, и Юрий Гагарин, и Снегурочка на спутнике. Детям там понравится — больше 40 разных подсвеченных и украшенных художественной резьбой объектов. И, конечно, горки — любимая забава малышни. КП-Челябинск собрала для вас фоторепортаж с главной елки Южного Урала. Как будет работать городок в выходные дни - читайте здесь.Можно покататься коньках. Мы подготовили для вам материал, где в Челябинске покататься на коньках 2020/2021, сколько стоит прокат. А если любите горнолыжный спорт — вот вам подборка горнолыжек в Челябинской области.5. Устройте кулинарный баттл или показ модЧтобы веселиться, необязательно выходить из дома. Устройте кулинарный баттл: разделитесь на две команды, пусть каждая приготовит свое необычное блюдо. А потом просто съешьте все вместе.Устройте показ мод. Выдайте детям свою одежду разного плана. Пусть они придумывают наряды и дефилируют по «подиуму» под бурные аплодисменты восхищенных зрителей (читай — родителей).Еще один беспроигрышный вариант — спектакль. Дети постарше уже легко могут придумать развлекательные номера, песни, сценки. Можно нарядиться всей семьей — так даже интереснее.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru