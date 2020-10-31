Губернатор Алексей Текслер назвал причину взрыва в больнице Челябинска 31 октября 2020

Проверка займет несколько дней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Проверка причин взрыва в больнице Челябинска 31 октября 2020 года займет два-три дня. Но уже сделаны предварительные выводы. Об этом сообщил сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, первая проверка показала аварийное состояние электрооборудования.

— Произошло короткое замыкание, которое привело к пожару. Проверка будет идти два-три дня. Я поставил задачу провести ревизию всего оборудования на подобных станциях в Челябинской области, — прокомментировал глава региона.

Губернатор отметил, что будет дана оценка работы ответственных лиц на предмет халатности.

Алексей Текслер сообщил, что пришлось расселить жильцов 39 квартир, которые пострадали в результате взрыва. Одни предпочли уйти к родственникам, другие воспользовались предоставлением жилья поблизости — в студенческом городе Южно-Уральского госуниверситета.

— За счет средств бюджета будет проведен ремонт, оказана финансовая помощь. сейчас город определиться с цифрой. С понедельника, когда квартиру просохнут после проливки, возобновиться подача электроэнергии. Люди смогут вернутся в свой квартиры. Тогда же начнутся ремонтные работы, — добавил Алексей Текслер.

Губернатор Алексей Текслер провел заседания оперативного штаба Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В правительстве заявили, что ключевая задача — восстановить городскую больницу №2. По информации регионального минздрава, на это потребуется 3 недели.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Оказалось, что произошло возгорание баллонов с кислородом, размещенных в подсобном помещении.

Огонь перекинулся на первые этажи здания. В соседних домах выбило окна.

Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных. Их перевозили в другие больницы машинами скорой помощи и автобусами.

После взрыва губернатор Алексей Текслер вел режим ЧС и поручил проверить все кислородные станции возле больниц. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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