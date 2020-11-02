В горбольнице Челябинска, где прогремел взрыв, закроют ковидное отделение

До взрыва в больнице лечились более 150 пациентов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Горбольницу № 2 в Челябинске, возле здания которой в минувшую субботу взорвалась кислородная станция, после ремонта переведут из категории ковидного госпиталя в привычный режим работы по оказанию плановой медицинской помощи. Эту новость сообщил губернатор Алексей Текслер в понедельник, 2 ноября, осмотрев комплекс корпусов новой областной больницы в Малой Сосновке.
Новый объект сможет принять до 500 пациентов.
— Потому 120 коек ГКБ №2 после ремонта помещений мы переведем под оказание плановой помощи. Так и должно быть, ведь мы не сворачиваем текущую работу наших больниц, — сказал губернатор.
На ремонт пострадавших от взрыва и пожара больничных площадей потребуется около трех недель.
Областная инфекционная клиника в Малой Сосновке начнет принимать пациентов с 12 ноября.
Корпуса новой больницы выглядят стильно
Фото: Инна КУМЕЙКО
Первых пациентов привезут в середине ноября
Фото: Инна КУМЕЙКО
Напомним, взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.
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