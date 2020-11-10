Измерить уровень кислорода в крови можно бесплатно в некоторых аптеках

Коронавирус в Челябинской области идет в рост. Зарегистрировано 194 новых зараженных. На утро, 11 ноября, минздрав подтвердил 22 077 случаев заболевания.

Выздоровевших за стуки существенно меньше, из больниц выписали 27 человек. С начала пандемии 15 718 жителей региона победили COVID-19.

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За день умерли семеро зараженных. У пятерых пациентов основной причиной смерти стал коронавирус:

— пациентка, 66 лет;

— пациент, 78 лет;

— пациентка, 74 года;

— пациентка, 60 лет;

— пациент, 71 год.

А у двух женщин были и другие тяжелые заболевания:

— пациентка, 92 года: внутренняя гидроцефалия, атеросклероз церебральных сосудов;

— пациентка, 74 года: сахарный диабет, гипертоническая болезнь.

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В поликлинике Челябинска сократили время ожидания в очереди

Еще на прошлой неделе читательница КП-Челябинск пожаловались, что в к врачу она взяла талон № 690. И вот в поликлинике ГКБ №8 выделили специальный вход и кабинет для пациентов с температурой.

— Для тех, кто самостоятельно обратился для первичного осмотра, выделены два отдельных входа и три кабинета приема врача. Это позволит разграничит потоков пациентов, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГКБ №8.

Теперь люди, закрывающие больничный лист, сдающие анализы или получающие справки, не будут стоять плечом к плечу с больными.

Налево пойдешь к температурящим попадешь. Фото: пресс-служба ГКБ № 8

Кстати, пациентам с температурой не надо брать талончик. Врач-терапевт обслужит их в порядке живой очереди. В больнице считают, что это решение сократит время ожидания.

Отметим, такие же меры ввели в поликлинике №1 на улице Российской. Тем не менее, мест в коридорах все равно не хватало, и больные стояли несколько часов на улице.

Челябинские врачи объяснили, какой процент сатурации является нормой, а какой — симптомом COVID-19

В аптеках Челябинска появились пульсоксиметры. С их помощью можно бесплатно измерить уровень сатурации (насыщенность крови кислородом — прим. авт.). Пониженный показатель — один из симптомов коронавируса. Заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольгу Гузь рассказала, какой уровень сатурации должен быть у здорового человека.

— Норма сатурации у взрослого человека — 95-99%, — говорит специалист. — В наших клинических рекомендациях все, что ниже 94% — повод задуматься, что в организме уже происходит поражение легких. При таких показателях необходимо обязательно обратиться к врачу.

Медик подчеркнула, что нормальный уровень сатурации един для мужчин и женщин всех возрастов. Исключение могут составлять любительницы красивого маникюра.

— У женщин с гель-лаком на ногтях пульсоксиметр занижает параметры, и показатели могут быть некорректными, — уточнила терапевт. — Поэтому желательно, конечно, замерять сатурацию без гель-лака.

В Челябинске появились контейнеры для сбора одноразовых масок и перчаток

С пандемией коронавируса на улицах Челябинска появились отходы класса Б — медицинские маски. Они представляют угрозу для здоровья человека, поэтому и утилизировать их нужно особым образом, хотя бы заворачивать в пакет и кидать в урну.

В гипермаркете Челябинска установили контейнеры специально для медицинских средств защиты. Тем не менее, будут ли их потом свалить в общий «котел», в магазине не смогли ответить.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 ноября.

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