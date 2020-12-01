Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 декабря 2020: смерть митрополита и карантин в детсаду

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 декабря Фото: Валентина ВАГАНОВА

Очередной день — очередной антирекорд в Челябинской области. На ранее утро 2 декабря минздрав зарегистрировал 290 новых случаев заражения коронавирусом, ранее их было 284. Общее число заболевших составило 26 941 человек.

За сутки из больниц выписали 171 пациента. С начала пандемии 17 305 жителей региона переболели COVID-19.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день умерли 10 человек, зараженных коронавирусом. У двух женщин (86 лет, 80 лет) и трех мужчин (по 62 года и 84 года) новая инфекция стала основной причиной смерти. Еще у пятерых пациентов были другие заболевания:

— пациент, 57 лет: сахарный диабет с поражением почек, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 60 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 73 года: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек, хроническая почечная недостаточность;

— пациентка, 75 лет: сахарный диабет, диабетическая нефропатия;

— пациентка, 87 лет: постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз коронарных артерий.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В дефиците не только антибиотики, но и лекарства для сердца

В Златоусте из аптек крупных сетей пропали антибиотики, жаропонижающие, сердечные лекарства и препараты для астматиков. На дефицит лекарств пожаловались активисты движения «Гражданский патруль».

— В большинстве аптек не было форадила комби, монтелукаста, допегита, метипреда, иммарда, дексамезатона в ампулах, клексана, арбидола и парацетамола. В некоторых сетях не было даже градусников, — сообщают в «Гражданском патруле».

Представитель общественной организации в Златоусте Андрей Королев отметил, что выросли и цены на лекарства, которые пользуются спросом во время пандемии. А вот почему пропали гормональные и сердечные препараты, неясно.

В Москве умер митрополит Челябинский Иов

Вчера, 1 декабря, в Москве умер митрополит Челябинский Иов. Секретарь Челябинской епархии отец Игорь Шестаков сообщил, что у Владыки нашли коронавирус.

— Царство Небесное нашему дорогому Владыке Иову! В наших сердцах навсегда останутся его отеческая любовь ко всем нам, его вера и его молитва! Уходит эпоха, — рассказал отец Игорь.

Напомним, Владыка Иов руководил епархией в Челябинске 14 лет. В последнии годы жизни он был настоятелем храма Донской иконы Божией Матери на Шаболовке.

Это уже не первая смерть среди духовенства. В ноябре скончался бывший митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан, ныне — митрополит Казанский и Татарстанский. 73-летний епископ болел коронавирусом. Ковид вызвал осложнения.

Детсадовцы на карантине

В челябинском детском саду №244 нашли коронавирус у воспитателя. Группу из 20 детей пришлось отправить на домашний карантин. Исполняющая обязанности заведующей Ольга Махалина рассказала, когда воспитанник вернутся в садик.

— Дети находятся на самоизоляции до 4 декабря, — рассказала Ольга Махалина. — Все чувствуют себя хорошо, никаких признаков заболевания нет.

ДТП с реанимобилем

На перекрестке улиц Елькина и Курчатова реанимобиль столкнулся с автомобилем Renault Kaptur. Медики везли пациента на госпитализацию в ОКБ №3, сообщили в горздраве Челябинска.

На место ДТП выехали четыре бригады скорых. Благо, пациент реанимобиля не пострадал, и его удалось доставить в больницу. У водителей нашли ушиб правого предплечья, но от госпитализации они отказались. Также в медучреждение отправили врача реанимационной бригады с ушибами и его помощника с переломом левой лучевой кости и ушибами.

Что изменится в Челябинской области с 1 декабря 2020: дни без вечеринок, но с больничными и онлайн-трудовыми, — в нашем обзоре.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 декабря 2020 г.

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