Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 9 декабря 2020: глава города на изоляции, смерть врача и вакцинация военных

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области, судя по статистике, выходит на плато. На ранее утром 9 декабря минздрав зарегистрировал 301 новый случай заражения. Общее число выявленных заболевших составило 29 053 человека.

Количество выздоровевших почти сравнялось с числом заболевших. За день из больниц выписали 258 пациентов. С начала пандемии от COVID-19 излечились 18 377 жителей региона. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 декабря 2020 г.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Второй день подряд умирает 13 зараженных. У трех женщин (87 лет, 79 лет, 84 года) и пяти мужчин (60 лет, 67 лет, 72 года и двоим по 61 году) коронавирус стал основной причиной смерти. У пяти пациентов были другие заболевания:

— пациент, 65 лет: хронический бронхит, очаговый пневмосклероз;

— пациент, 84 года: сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий;

— пациент, 75 лет: сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз;

— пациент, 73 года: хронический бронхит, атеросклероз аорты, коронарных артерий;

— пациент, 78 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь.

Инфографика: коронавирус74.рф

Первыми привились военнослужащие

Одними и первых прививку от коронавируса поставили больше 150 военнослужащих уральской танковой дивизии в Чебаркуле.

— Партия препарата была доставлена в соединение с соблюдением всех условий транспортировки. В первую очередь были привиты военнослужащие медицинского батальона, а также командный состав дивизии, — прокомментировали в пресс-службе ЦВО.

Напомним, в понедельник, 7 декабря, в регион доставили первую партию вакцин от COVID-19. Как сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, в этом году ожидается поставка трех тысяч доз.

Умер врач-узист

В Кыштымской больнице скончался врач-узист Владимир Плотников, работавший в озерской больнице №71. Специалисту было 55 лет.

— Владимир Плотников и его супруга работают в нашей больнице. Его жена — медсестра, а он — врач ультразвуковой диагностики. Проживала семья в Кыштыме, — пояснил главный врач КБ №71 Евгений Фомин. — Заразился Владимир Плотников коронавирусом не во время работы, а ухаживая за больными родственниками — мамой и супругой. Соответственно поздно попал в больницу Кыштыма с поражением легких 78%.

Владимир Плотников 32 года трудился в клинической больнице № 71 Федерального медико-биологического агентства. Сегодня, 9 декабря, пройдут его похороны.

Памятник медикам

В Челябинске планируют установить памятник медикам. С такой инициативной выступил председатель «Союза отцов» Челябинской области Михаил Щапов еще в августе. Предложение поддержали медработники и общественники.

Место для мемориала еще не выбрали, пока что рассматривают два варианта: пешеходную Кировку и сквер горбольницы №1 на улице Воровского, 16.

Кстати, эскиз памятника подготовит иностранная компания.

— Мы уже привлекли к работе итальянского специалиста бесплатно. Это, согласитесь, большой плюс. Наша страна в свое время оказала Италии колоссальную гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. И для нас привлечение специалиста такого уровня большая честь, — считает Михаил Щапов.

Глава Кыштыма ушла на самоизоляцю

С понедельника, 7 декабря, глава Кыштыма Людмила Шеболаева работает удаленно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии городского округа.

— Людмила Шеболаева ушла на самоизоляцию из-за контакта с лицом, тест которого на COVID — 19 оказался положительным, — пояснили в мэрии.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 9 декабря 2020 г.

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