2020-07-30T21:52:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 31 июля 2020: смерть медика от ковида и 4-х кратный рост безработицы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Теплые летние деньки позволяют челябинцам забыть о коронавирусеТеплые летние деньки позволяют челябинцам забыть о коронавирусеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус не хочет оставлять в покое Челябинскую область. Ежедневно новой болезнью в регионе заражаются в среднем 130 человек. Но эту неделю южноуральцы живут с надеждой на снятие ограничений, которые действуют по 9 августа.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на раннее утро 31 июля зарегистрировали 125 новых случаев. Всего 11673 южноуральца заразились COVID-19, из них 3626 пациентов находятся под присмотром врачей.

За сутки из больниц выписали 257 человек. 7756 пациентов уже переболели COVID-19.

За минувший день в регионе скончалось четверо заболевших. 60-летний пациент умер от коронавируса, у троих были тяжелые хронические заболевания:

— пациентка, 46 лет: сахарный диабет, вторичная артериальная гипертензия;

— пациент, 79 лет: кардиосклероз, сахарный диабет;

— пациент, 60 лет: лимфолейкоз, гипертоническая болезнь.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

31 июля министр здравоохранения региона Юрий Семенов подпишет приказ «О главных внештатных специалистах Министерства здравоохранения Челябинской области». Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Своих постов лишатся несколько врачей.

По ее словам, подобная ротация проходила в июне 2017 года, а без нее не стоит ждать улучшений в медицине.

— На сегодняшний день в регионе 99 внештатных специалистов, ротация коснется 25% из них. Хочу подчеркнуть, мы не делим врачей на тех, кто работает в государственных больницах и тех, кто работает в частных клиниках. Заменят и тех, и других, — заявила Ирина Гехт. — Мы готовились к этой процедуре, все решения взвешенные, приняты после детального аудита и анализа работы каждого.

Она подчеркнула. что новые назначения необходимы и для того, чтобы мотивировать новых специалистов, прошедших обучение и стажировки в ведущих клиниках страны и мира.

В Челябинской области разрешили устраивать детские туристические походы. В минобре предупредили, что маршрут нужно будет согласовать, а также соблюдать все меры безопасности, чтобы никто не заразился коронавирусом

Даже находясь в лесу, необходимо соблюдать все меры безопасности во время пандемии коронавируса Фото: Валентина ВАГАНОВА

Даже находясь в лесу, необходимо соблюдать все меры безопасности во время пандемии коронавирусаФото: Валентина ВАГАНОВА

В этом году мусульманский праздник Курбан-байрам выпадает на пятницу. Правда, массовые мероприятия в мечетях отменили. Верующих попросили остаться дома. Но горожане опасаются, что маршрутчики, которые по большей части являются мусульманами, не выйдут на линию в утренний час-пик. Поэтому власти уже напомнили перевозчикам: срывать график нельзя. За нарушения будут выписываться штрафы.

Коронавирус продолжает уносить жизни медиков. Недавно от болезни умерла 61-летняя сотрудница скорой помощи из Миасса. Врачи сутки боролись за ее жизнь, но все усилия оказались безрезультатными.

Врачам и медикам необходимо быть предельно осторожным при работе с инфицированными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Врачам и медикам необходимо быть предельно осторожным при работе с инфицированнымиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В регионе подсчитали количество людей, который находятся без работы. Всего их, по данным областного управления по труду и занятости, 80259 человек. Отметим, что за время пандемии коронавируса это число увеличилось в 4 раза.

Коронавирус в Челябинске

В Челябинске до сих пор находятся под запретом массовые мероприятия. Но в ЮУЖД придумали, как отметить День железнодорожника. Все-таки решили провести благотворительный забег «Достигая цели!». Сами состязания пройдут в дистанционном формате. Это значит, что бегунам придется самостоятельно преодолевать нужную дистанцию и записывать свои достижения через мобильные трекеры. Помимо этого, в честь праздника пройдут онлайн-концерты. Для зрителей выступят ВИА «Ариэль», эстрадно-джазовый оркестр Антона Бугаева, арт-группа «Живые голоса» и другие исполнители.

Хоть массовые мероприятия и запрещены, однако на пляжи ходить можно Фото: Валентина ВАГАНОВА

Хоть массовые мероприятия и запрещены, однако на пляжи ходить можноФото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 31 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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