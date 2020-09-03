«Это уже сумасшествие»: суд по делу Косилова о ДТП в Челябинской области снова затягивается

Андрей Косилов лично посещает все заседания Фото: Сергей Сотников

Сегодня, 3 сентября, в Аргаяшском районном суде Челябинской области прошло очередное заседание по громкому делу известного бизнесмена, бывшего вице-губернатора Андрея Косилова, обвиняемого в совершении ДТП с пострадавшими. Планировались прения сторон, однако с начала заседания встал вопрос о проведении повторной экспертизы.

«Это уже сумасшествие»

Заседание получилось эмоциональным. На него даже пустили в зал журналистов. Сторонам дали полчаса времени, чтобы подготовиться. Основной вопрос заседания: имел ли водитель автомобиля Lada возможность уйти от столкновения с машиной Косилова и что он для этого сделал.

Во время перерыва бизнесмен пообщался с журналистами, но было видно, что он уже устал. Он ограничился заявлением, что свою позицию давно высказал — столкновение было на его полосе.

— Я уже так не могу, мне надо работать, а это дело все продолжается и продолжается. Скорее бы все пришло к законному завершению, — добавляет бывший вице-губернатор. — Вечером ложишься спать, думаешь о деле, ночью просыпаешься — то же самое. Это уже сумасшествие.

Андрей Николаевич выглядит измученным, но вопросы продолжаются.

— Вы связываетесь с родителями Насти?

— Нет, а со мной кто связывается? У меня до сих пор отказывает правая стопа и правая рука, меня кто-нибудь лечит?

Судья считает, что нужно проведение повторной экспертизы и попросила стороны составить вопросы. В результате перерыв продлили еще на два часа.

Андрей Косилов выехал на встречную полосу на трассе. Фото: соцсети

Вопросы без ответов

Адвокат Косилова подготовила вопросы касательно повторной экспертизы. По ее словам, эксперты должны установить, мог ли водитель «Лады» экстренно затормозить, чтобы дать автомобилю Lexus беспрепятственно вернулся на свою полосу. Помимо этого, экспертами до сих пор не установлены скорости, с которыми двигались обе машины.

Прокурор считает, что вопросы стороны защиты некорректны, поскольку они требуют проведения нескольких дополнительных экспертиз.

— Эти вопросы мы формировали на протяжении всего расследования, но по непонятным для нас причинам все эти вопросы оставались без ответа. Сегодня у нас есть возможность получить ответы на вопросы, которые не являются суперсложными, а являются обоснованными при расследовании любого ДТП. Мы настаиваем, чтобы наконец-то наши просьбы были услышаны, — высказался в зале заседания Андрей Косилов.

После этого судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

ДТП Косилова: хронология

Громкое ДТП с участием Андрея Косилова случилось в июле прошлого года в Аргаяшском районе. Lexus бизнесмена пошел на обгон и влетел в автомобиль Lada, который ехал навстречу. В отечественной машине ехала молодая компания из Екатеринбурга. В результате пострадали трое человек, а тяжелее всего пришлось Анастасии Вяткиной, которая после аварии впала в кому. Одна до сих пор проходит сложную реабилитацию.

Косилов начал помогать пострадавшей и уже выплатил порядка 1,6 млн рублей на восстановление девушки. Однако родители Анастасии не захотели мирно расходиться с бывшим чиновником.

Адвокаты пострадавших требуют с Косилова 13 млн рублей, но он считает эту сумму слишком завышенной, да и своей вины в ДТП мужчина не признает.

В июле этого года историю ДТП обсуждали в шоу Андрея Малахова, куда пришел адвокат Косилова. Он вступился за своего подзащитного, заявив, что авария произошла на стороне внедорожника, и на встречную полосу выехала Lada. Такое заявление вызвало негодование у гостей студии.

В августе прошло очередное заседание, на котором Косилов активно утверждал, что он не сталкивался с отечественной машиной.

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