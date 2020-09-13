Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 сентября 2020: выборы с антисептиком и скачок заболевания среди школьников

Избирателям измеряли температуру на входе, выдавали маски и одноразовые ручки, просили соблюдать дистанцию. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Осенью самое время обеспечить себя не только теплыми вещами, но и крепким иммунитетом. Тем более что к коронавирусу скоро присоединится грипп, вакцинация от которого уже во всю идет. Количество зараженных COVID-19 в Челябинской области растет каждый день. На утром 14 сентября число заболевших составляет 15 382 человека, плюс 78 новых.

За сутки в два раза выросло количество школьников, заболевших ковидом. Стало шесть, накануне было трое. По предписанию Роспотребнадзора на карантин в области закрыто четыре класса. Отметим, что больше классы не будут отправлять на карантин — только контактных. Кто входит в этот круг рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: коронавирус74.рф

За прошедшие сутки выписали 23 южноуральца. Всего с начала пандемии выздоровели 12 139 пациентов. На лечении остаются 2779.

Летальная статистика пополнилась тремя смертями: скончались 81-летняя пациентка, и два пациента 70 и 82 лет. У всех были заболевания сердца, ковид стал сопутствующим диагнозом. Всего с начала пандемии умерло 422 южноуральца.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

В Челябинской области завершились выборы депутатов Законодательного собрания. Также южноуральцы выбрали депутатов местных райсоветов и глав некоторых поселений, где подошел срок. Как и с голосованием по поправкам в Конституцию, голосование растянули на несколько дней, чтобы не собирать толпы людей. А на участках соблюли необходимые меры безопасности: избирателям измеряли температуру на входе, выдавали маски, одноразовые ручки, спиртовые салфетки, просили соблюдать дистанцию. Те, кто не смог прийти на избирательный участок из-за болезни, проголосовали дома. Напомним, что на участках избиратели могли сделать прививку от гриппа.

На участок приходили и пожилые люди, несмотря на рекомендацию не посещать общественные места из-за ковида. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На выборах поступили десятки жалоб на нарушения. На некоторых участках висели агитации за конкретную партию, где-то к людям приходили с голосованием в квартиру, хотя заявку никто не подавал. Лидером по числу обращений стал Челябинск. На втором месте по жалобам оказался Златоуст, а на третьем — Миасс.

Количество проголосовавших составило 32,75 % от общего числа избирателей, проголосовало 852 059 человек.

Напоминаем, в регионе действуют режим повышенной готовности до 20 сентября. В общественных местах — обязательный масочный режим. В области разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости.

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