СК: Возле тела Максима Тесака нашли несколько предсмертных записок

Максим Марцинкевич более известен как Тесак.

В Следственном комитете по Челябинской области сообщили, что рядом с телом Максима Марцинкевича, обнаруженного в камере СИЗО, было несколько предсмертных записок.

В СК заявили, что пока у следствия нет оснований полагать, что смерть заключенного носит криминальный характер.

— Проводится опрос свидетелей, назначены необходимые исследования. Следователями будут установлены все обстоятельства и причины, предшествовавшие произошедшему. При наличии оснований будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников учреждения, где содержался заключенный, — сообщил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, что тело Максима Марцинкевича нашли в челябинском СИЗО № 3. Туда его поместили временно перед отправлением в Москву. Рядом была обнаружена предсмертная записка.

Предсмертная записка Тесака Фото: телеграм канал 2ch

Ранее Тесак несколько раз заявлял о том, что ни в коем случае не совершит суицид.

В ГУФСИН Челябинской области сообщили, что началась проверка по факту происшествия.

Максим Марцинкевич, известный широкой аудитории как Тесак, прославился благодаря своей неоднозначной деятельности. Его трижды признавали виновным в экстремизме.

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