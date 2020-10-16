Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 октября 2020: продление режима повышенной готовности и пневмония у экс-министра здравоохранения

Теперь скорая помощь едет только на срочные вызовы Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области продолжается борьба с коронавирусом. В регионе идет полным ходом строительство новой инфекционной больницы, на которую потратят порядка 2,5 млрд рублей. Помимо этого, ожидается новая поставка вакцины от COVID-19.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 октября 2020.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро, 16 октября, зарегистрированы 109 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у четверых школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 18 291. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли пять пациентов — четыре женщины и один мужчина. У них был диагностирован COVID-19, но основной причиной смерти он стал лишь у двух человек: женщин 60 и 65 лет. Остальные скончались от других заболеваний: 68-летняя пациентка с положительным тестом на COVID-19 скончалась от сахарного диабета, атеросклероза аорты и коронарных артерий, а другая 65-летняя женщина — от атеросклеротической болезни сердца, атеросклероза коронарных артерий. Диффузный мелкоочаговый кардиосклероз, легочно-сердечная недостаточность стали причиной смерти 74-летнего дедушки.

Больничные палаты при этом покинули 48 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 13 885 человек. Под присмотром врачей остаются 3 804 зараженных.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В пятницу, 16 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 1 ноября. С начала осени на Южном Урале наблюдается всплеск коронавирусной инфекции, который наложился на подъем сезонных заболеваний: ОРВИ и гриппа. Однако, несмотря на серьезность ситуации, ограничительных мер в экономике не предусмотрено. Ранее первый заместитель главы региона Ирина Гехт заявляла: «Ситуация в области напряженная, но контролируемая».

Акцент в распоряжении губернатора сделан на соблюдении режима повышенной готовности людьми старше 65 лет. Иммунная система пожилых уязвима. Как и у страдающих хроническими заболеваниями. Южноуральцам из группы риска следует минимизировать пребывание в людных местах, соблюдая самоизоляцию. Работодателям рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционный труд.

Бывший глава Минздрава Челябинской области Сергей Приколотин, недавно назначенный исполняющим обязанности главного врача горбольницы Златоуста, госпитализирован в больницу Челябинска с пневмонией. Эту информацию в пятницу, 16 октября, он подтвердил в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск.

— Да, я госпитализирован с пневмонией, — сказал Сергей Приколотин, воздержавшись от подробных комментариев.

Сергей Приколотин проходит лечение в Челябинске. Фото: скриншот видео из сообщества «Городская Больница г. Златоуст» / Vk.com

Сотрудники министерства экологии Челябинской области, которые переболели коронавирусом, сдали плазму в областной станции переливания крови. Они надеются, что их кровь поможет другим пациентам в борьбе с COVID-19.

— К сожалению, сдать кровь получилось не у всех желающих. Это связано с медицинскими показаниями. Тем не менее, четыре человека из Министерства экологии и один сотрудник Управления делами губернатора это сделали, — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Сотрудники минэкологии сдали плазму для борьбы с коронавирусом. Фото: t.me/Ecoche

На этой неделе одной из самых обсуждаемых новостей стало заявление региональных властей, что пациентов с пневмонией и с показаниями для прохождения КТ будут возить водители «Яндекс.Такси». Водители, подключенные к агрегатору, пригрозили объявить забастовку. Сказалось также снижение гарантийного заработка.

На радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3FM) мы поговорили с управляющим автопарка-партнера «Яндекс.Go» Рамилем Зайнуллиным. Он заявил, что сообщение о забастовке всего лишь анонимный вброс.

— Нет никаких шансов, что она состоится. В данной забастовке никакой организованности нет. Какое-то неизвестное лицо опубликовало эту запись в социальных сетях и пожелало остаться анонимом. Я бы расценивал эту запись лишь как дешевый саботаж, — рассказал Рамиль Зайнуллин.

Коронавирус в Копейске

Прокуратура провела проверку в исправительной колонии №6 Копейска, где по сообщениям СМИ умирают коронавируса заключенные. Надзорное ведомство установило, что никаких осужденных с заболеванием там нет.

— В ходе проверки проведены обходы всех жилых помещений, проведены опросы осужденных и сотрудников учреждения, изучена служебная документация, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. — Информация о массовом заболевании осужденных, в том числе новой короновирусной инфекцией, объективного подтверждения не нашла. Фактов смертей осужденных с диагнозом COVID-19 не установлено.

Напомним, на этой неделе в ИК-6 с проверкой также ездила уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. Она никаких нарушений не обнаружила.

Коронавирус в Челябинске

Детским урологам запретили оперировать маленьких пациентов в ОКБ №3. С понедельника отделение всем составом (и самих медиков, и пациентов) переводят в детскую областную больницу. Но врачи отказались выполнять распоряжение сверху. Вопреки запрету они принимают в отделение плановых пациентов и собираются провести несколько операций в чужом оперзале. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 17 октября 2020 года.

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